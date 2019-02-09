Sanal alem çılgına döndü

taratarlar neredeyse maçın başından sonuna kadar yorumlarını hakemayırdı.futbolcuları tahrik ettiğini söyleyen taraftarlar,yarıda Kayserililer'e gösterdiği kartların ise eyyam olduğunu iddia etti.taraftarlaryapılan faul sonrası attığı golde deönce tereddütsüz gol kararı verdiğini söyleyerek.dediler.DAKİKA 45:topa rakipten önce dokundu.Faul ve sarı kart istedi. Kart gelmeyince de olan kendisine oldu...Ekici'ye yapılan bu hareket sonra Fenerliler isyan bayrağını çekti. Ama bu pozisyona kart bile çıkmadı.golünde Serdar'a faul yapıldı. Önce gol verildi. Sonra VAR'dan iptal edildi.