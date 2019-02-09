Sanal alem çılgına döndü

Fenerbahçeli taratarlar neredeyse maçın başından sonuna kadar yorumlarını hakem Alper Ulusoy'a ayırdı. Alper Ulusoy'un Fenerli futbolcuları tahrik ettiğini söyleyen taraftarlar, Ulusoy'un 2. yarıda Kayserililer'e gösterdiği kartların ise eyyam olduğunu iddia etti. Sarı-Lacivertli taraftarlar Umut'un Serdar'a yapılan faul sonrası attığı golde de Ulusoy'un önce tereddütsüz gol kararı verdiğini söyleyerek. "VAR olmasa bunu da es geçecekti. VAR'dan izleyince mecbuden iptal etti" dediler.
DAKİKA 45: SOLDADO topa rakipten önce dokundu.Faul ve sarı kart istedi. Kart gelmeyince de olan kendisine oldu...
Mehmet Ekici'ye yapılan bu hareket sonra Fenerliler isyan bayrağını çekti. Ama bu pozisyona kart bile çıkmadı.
Umut'un golünde Serdar'a faul yapıldı. Önce gol verildi. Sonra VAR'dan iptal edildi.
DAKİKA 45: SOLDADO topa rakipten önce dokundu.Faul ve sarı kart istedi. Kart gelmeyince de olan kendisine oldu...
Mehmet Ekici'ye yapılan bu hareket sonra Fenerliler isyan bayrağını çekti. Ama bu pozisyona kart bile çıkmadı.
Umut'un golünde Serdar'a faul yapıldı. Önce gol verildi. Sonra VAR'dan iptal edildi.
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