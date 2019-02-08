Bugünkü
Takvim

Beko’nun rakibi Panathinaikos

Fenerbahçe Beko’nun rakibi Panathinaikos
Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko liderlik koltuğunda oturuyor. Ligdeki diğer maçta Darüşşafaka 22.45'te Olimpia Milan'la deplasmanda karşılaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Beko’nun rakibi Panathinaikos
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri