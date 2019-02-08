Fenerbahçe Beko’nun rakibi Panathinaikos

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko liderlik koltuğunda oturuyor. Ligdeki diğer maçta Darüşşafaka 22.45'te Olimpia Milan'la deplasmanda karşılaşacak.
- Spor
- 08.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.