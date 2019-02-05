G.Saray'ın yeni transferi Christian Luyindama, takımı Standart Liege veda için gittiği Belçika'da olay yarattı. 25 yaşındaki futbolcu, Anderlecht ile oynanan derbinin ardından rakip taraftarlara küfredip orta parmak hareketi çekti. Luyindama bu hareketinin ardından güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken yaşananlar Belçika basınında manşetlere çıktı.
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