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'ın yeni i Luyindama’dan Anderlecht taraftarına olay hareket

G.Saray’ın yeni i, Anderlecht taraftarlarına hareketi yaptı.

Luyindama’dan olay hareket

G.Saray'ın yeni i Christian Luyindama, takımı Standart Liege veda için gittiği Belçika'da olay yarattı. 25 yaşındaki futbolcu, Anderlecht ile oynanan derbinin ardından rakip taraftarlara küfredip hareketi çekti. Luyindama bu hareketinin ardından güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken yaşananlar Belçika basınında manşetlere çıktı.

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