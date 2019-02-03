Galatasaray'ın Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı maçta sarı kart gören Fernando ile Sinan Gümüş cezalı durduruma düştü.
TRABZON'A YOKLAR...
Sarı kart cezalısı olan Fernando ile Sinan Gümüş, Galatasaray'ın ligde bu hafta Trabzonspor'la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
TRABZON'A YOKLAR...
Sarı kart cezalısı olan Fernando ile Sinan Gümüş, Galatasaray'ın ligde bu hafta Trabzonspor'la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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