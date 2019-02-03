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15 milyar dolarlık maç | Rams ile Patriots karşı karşıya

15 milyar dolarlık maç
ABD'nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek , pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak. Rams ile Patriots'ın karşı karşıya geleceği maçı TV'den izleyecekler, rekor sayıda tavuk kanadı tüketecek. Yani maç boyunca 1 milyar 38 milyon adet tavuk kanadı, 20 milyon da pizza yenecek. CBS kanalı, 4 saat etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için 5,1 ila 5,3 milyon dolar arasında ücret talep alacak. 40 bin dolarlık biletlerin de tükendiği ifade edildi. Organizasyonun Amerikan ekonomisine katkısı ise 15 milyar dolar olacak.

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