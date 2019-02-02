Asya Kupası’nda şampiyon Katar oldu

2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, turnuvada tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Katar'a şampiyonluğu getiren golleri 12'de Almoez Ali ve 27'de Abdulaziz ve 83'te Afif kaydetti. Japonya'nın tek sayısı 69'da Minamino'dan geldi. Japonya'da Galatasaraylı Nagatomo finalde 90 dakika sahada kaldı.
- Spor
- 02.02.2019
- Gazete
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