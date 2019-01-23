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çeyrek finalde

Ege ekibi, ’u eledi ve kupada son 8’e kaldı.

Akhisar çeyrek finalde
ZİRAAT 'nda ilk çeyrek finalist son şampiyon spor oldu... Son ilk maçında 'u deplasmanda 2-1'le geçen Yeşil-Siyahlılar dün evinde oynadığı rövanş maçından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ege ekibi böylelikle turu geçen taraf oldu ve adını kupada son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Akhisar'ın çeyrek finaldeki rakibi son 16 Turu'nun tamamlanmasıyla belli olacak.

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