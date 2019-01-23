Akhisar çeyrek finalde

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist son şampiyon Akhisarspor oldu... Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 2-1'le geçen Yeşil-Siyahlılar dün evinde oynadığı rövanş maçından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ege ekibi böylelikle turu geçen taraf oldu ve adını kupada son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Akhisar'ın çeyrek finaldeki rakibi son 16 Turu'nun tamamlanmasıyla belli olacak.
- Spor
- 23.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.