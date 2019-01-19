Hedef her yıl 4 bin sporcuya ulaşmak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TURKCELL'in sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması'nda 14 bin 500 ilkokulda 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapısını planlayan projeyle her yıl 4 bin sporcunun havuza eklenmesi planlanıyor.
YENİ MALATYASPOR'UN KONUĞU GÖZTEPE
SÜPER Lig'de bugün G.Saray-A.
Gücü maçı dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Sezonun ilk yarısında taraftarlarını mutlu eden Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
Maç saat 13.30'da başlayacak. Aynı saatte Erzurum, Konya'yı ağırlayacak.
Saat 16.00'daki mücadelede ise Antalyaspor ile Kayserispor kapışacak.
MARİA SHARAPOVA SON ŞAMPİYONU YENDİ
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova'ya 2-1 yenilerek elendi. Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
YENİ MALATYASPOR'UN KONUĞU GÖZTEPE
SÜPER Lig'de bugün G.Saray-A.
Gücü maçı dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Sezonun ilk yarısında taraftarlarını mutlu eden Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
Maç saat 13.30'da başlayacak. Aynı saatte Erzurum, Konya'yı ağırlayacak.
Saat 16.00'daki mücadelede ise Antalyaspor ile Kayserispor kapışacak.
MARİA SHARAPOVA SON ŞAMPİYONU YENDİ
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova'ya 2-1 yenilerek elendi. Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
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