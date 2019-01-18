Elis an meselesi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok çaba sarfettiği oyunculardan birisi olan Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis için önemli gelişmeler yaşanıyor. Honduras basını 22 yaşındaki Elis için Fenerbahçe'nin Houston Dynamo kulübüne 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Bu rakam ABD kulübünün istediği 8 milyon Euro'ya oldukça yakın. Alberth Elis'in menajeri Daniel Solis, "Şu anda Houston Dynamo ile olan bir sözleşmesi var. Ama aldığı teklifi de reddedemem"ifadesini kullandı.



YIKIP GEÇİYOR!

Etkili bir kanat oyuncusu olan Alberth Elis, gol ve asist sayısı olarak da önemli bir istatistiğe sahip.