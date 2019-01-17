Galatasaray forvet transferine odaklandı... Transferde Marcao'yu renklerine bağlayarak savunmaya takviye yapan Sarı-Kırmızılılar gözünü şimdi de golcü oyuncuya çevirdi. Takıma 2 santrfor almak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetimin Alan Carvalho ve Demba Ba'yı 2-3 içinde açıklaması bekleniyor.
ALAN TAKIMININ KAMPINDA
Bir süredir Galatasaray'a imza atması beklenen Alan Carvalho, kulübü Guangzhou Evergrande'nin Dubai'deki kampında bulunuyor. Alan'la anlaşan yönetim küçük pürüzleri de giderme uğraşı veriyor.
YÖNETİMİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmek istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ayrıca Çin kulübü Shanghai'de oynayan Demba Ba'yı da bitirmeye çok yakın.
EN GEÇ PAZARA AÇIKLANACAK
Galatasaray Yönetimi'nin hem Alan Carvalho, hem de Demba Ba'nın transferini gerçekleştirerek forvetteki sessizliğe son vermek istiyor. Yönetimin bu transferleri en geç pazar günü açıklaması bekleniyor.
ALAN TAKIMININ KAMPINDA
Bir süredir Galatasaray'a imza atması beklenen Alan Carvalho, kulübü Guangzhou Evergrande'nin Dubai'deki kampında bulunuyor. Alan'la anlaşan yönetim küçük pürüzleri de giderme uğraşı veriyor.
YÖNETİMİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmek istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ayrıca Çin kulübü Shanghai'de oynayan Demba Ba'yı da bitirmeye çok yakın.
EN GEÇ PAZARA AÇIKLANACAK
Galatasaray Yönetimi'nin hem Alan Carvalho, hem de Demba Ba'nın transferini gerçekleştirerek forvetteki sessizliğe son vermek istiyor. Yönetimin bu transferleri en geç pazar günü açıklaması bekleniyor.
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