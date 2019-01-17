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bombayı patlattı! ve Alan imzaya geliyor

Cimbom Marcao ve Emre Taşdemir’in ardından gözünü forvet ine çevirdi. ve ile anlaşan yöneticiler iki oyuncuyu pazar gününe kadar açıklayacak. Ardından resmi imzalar atılacak.

Demba Ba ve Alan imzaya geliyor
forvet ine odaklandı... Transferde Marcao'yu renklerine bağlayarak savunmaya takviye yapan Sarı-Kırmızılılar gözünü şimdi de golcü oyuncuya çevirdi. Takıma 2 santrfor almak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetimin Alan Carvalho ve Demba Ba'2-3 içinde açıklaması bekleniyor.



ALAN TAKIMININ KAMPINDA
Bir süredir Galatasaray'a imza atması beklenen Alan Carvalho, kulübü Guangzhou Evergrande'nin Dubai'deki kampında bulunuyor. Alan'la anlaşan yönetim küçük pürüzleri de giderme uğraşı veriyor.

YÖNETİMİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmek istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ayrıca Çin kulübü Shanghai'de oynayan 'yı da bitirmeye çok yakın.



EN GEÇ PAZARA AÇIKLANACAK
Galatasaray Yönetimi'nin hem , hem de Demba Ba'nın transferini gerçekleştirerek forvetteki sessizliğe son vermek istiyor. Yönetimin bu transferleri en geç pazar günü açıklaması bekleniyor.

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