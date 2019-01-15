Kadroda büyük bir değişimin startını veren Galatasaray'da şimdi de gözler Younes Belhanda'da... Sarı-Kırmızılılar, Al Ittihad'a satmak üzere olduğu Faslı yıldızın alternatifini hemen buldu. Yönetim, Belhanda'yı satması durumunda rotasını hemen Rusya'ya çevirecek. Hedefteki isim ise Manuel Fernandes.
GALATASARAY'A RAKİP OLDU
Fatih Terim'in çok beğendiği isimlerden biri olan Portekizli yıldız sezon başında da gündeme gelmişti. 32 yaşındaki Fernandes, Devler Ligi'nde Lokomotiv formasıyla Galatasaray'a rakip de oldu.
HAZİRAN AYINDA SERBEST!
Fernandes'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Portekizli futbolcu da önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da forma giymek istediğini söylemişti.
AUGUSTO İÇİN TEKLİF YAPILDI
Yönetim ayrıca kariyerini Çin kulübü B.Gouan'da sürdüren Renato Augusto ile ilgileniyor. Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Sambacı için kiralama teklifi yapan Galatasaray yanıt bekliyor.
GALATASARAY'A RAKİP OLDU
Fatih Terim'in çok beğendiği isimlerden biri olan Portekizli yıldız sezon başında da gündeme gelmişti. 32 yaşındaki Fernandes, Devler Ligi'nde Lokomotiv formasıyla Galatasaray'a rakip de oldu.
HAZİRAN AYINDA SERBEST!
Fernandes'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Portekizli futbolcu da önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da forma giymek istediğini söylemişti.
AUGUSTO İÇİN TEKLİF YAPILDI
Yönetim ayrıca kariyerini Çin kulübü B.Gouan'da sürdüren Renato Augusto ile ilgileniyor. Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Sambacı için kiralama teklifi yapan Galatasaray yanıt bekliyor.
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