G.Saray'ın forvet transferi olarak anlaşma sağladığı Brezilyalı golcü Alan Carvalho'dan gelen haber şok etkisi yaptı. Carvalho Çin kulübü Guangzhou Evergrande'nin Dubai'de yaptığı kampa katıldı. Brezilyalı yıldızın Çin takımıyla birlikte idmanlara katılması G.Saraylılar tarafından, "Acaba o da mı yalan olacak" sorusunu akıllara getirdi.
- Spor
- 14.01.2019
- Gazete
O da mı y'alan' olacak!
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