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O da mı y'alan' olacak!

O da mı yalan olacak!
G.Saray'ın forvet transferi olarak anlaşma sağladığı golcü Alan 'dan gelen haber şok etkisi yaptı. Carvalho kulübü Guangzhou Evergrande'nin Dubai'de yaptığı kampa katıldı. Brezilyalı yıldızın Çin takımıyla birlikte idmanlara katılması G.Saraylılar tarafından, "Acaba o da mı yalan olacak" sorusunu akıllara getirdi.

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