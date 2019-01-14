Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen henüz beklenen takviyeleri yapamayan Fenerbahçe'de Alberth Elis adım adım yaklaşıyor... Sarı-Lacivertli yönetimin prensip anlaşmasına vardığı Honduraslı kanat oyuncusu dün transferiyle ilgili önemli bir zirve gerçekleştirdi.



BİRKAÇ GÜNE BİTEBİLİR

Elis ve menajeri Daniel Solis, Houston Dynamo kulübünün yöneticileri ile bir araya geldi. Alınan bilgilere göre genç yıldız bu görüşmede Fenerbahçe'ye transfer isteğini çok net bir şekilde dile getirdi. Elis'in, "Kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. F.Bahçe'ye transferimde kolaylık gösterin" dediği belirlendi. Bu gelişme sonrasında Sarı-Lacivertiler'in birkaç gün içinde transferi bitireceği öğrenildi.