Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporla Kal Güvende Kal" projesinin kapsamında açıklamalarda bulundu.
BİZ VARIZ VE BURADAYIZ
Kasapoğlu, "Gençlerimizi bağımlılık illetine teslim etmemek gibi çok kıymetli bir amaç uğruna elimizi taşın altına koymak için bir aradayız. Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu kırmızı çizgimizdir" dedi. Bakan Kasapoğlu, "Bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Biz varız. Buradayız. Burada olacağız" diye konuştu.
VEBALİ OMUZUMUZDA!
Kasapoğlu, "Yalnızlığa, çaresizliğe, sevgisizliğe, ilgisizliğe mahkum edilen her gencimizin vebali hepimizin omuzlarındadır" diyerek sözlerini tamamladı.
BİZ VARIZ VE BURADAYIZ
Kasapoğlu, "Gençlerimizi bağımlılık illetine teslim etmemek gibi çok kıymetli bir amaç uğruna elimizi taşın altına koymak için bir aradayız. Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu kırmızı çizgimizdir" dedi. Bakan Kasapoğlu, "Bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Biz varız. Buradayız. Burada olacağız" diye konuştu.
VEBALİ OMUZUMUZDA!
Kasapoğlu, "Yalnızlığa, çaresizliğe, sevgisizliğe, ilgisizliğe mahkum edilen her gencimizin vebali hepimizin omuzlarındadır" diyerek sözlerini tamamladı.
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