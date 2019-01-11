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Kampın yıldızı Soldado
'nin - Belek kampında 1 hafta geride kalırken Roberto Soldado, Valbuena ve Mehmet Ekici performanslarıyla teknik direktör Ersun Yanal'dan tam not aldılar. Sporx.com'un haberine göre 3 oyuncu fizik, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarında göz doldurdu. Özellikle Soldado, idmanlarda attığı gollerle ilk 11 için Yanal'a mesaj verdi. İspanyol futbolcu, "Ligin 2. yarısında Fenerbahçe formasıyla en etkili performansımı sergilemek istiyorum" ifadesini kullandı.

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