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Carvalho’da mutlu son

Cimbom i gün sayarken Çin gazetesi Sina CH müjdeyi verdi. Gazete, Alan’ın inde engel kalmadığını duyurdu. G.Saray Brezilyalı stara imza parası olarak 1.5 milyon Euro verecek. 2.5 yıllık sözleşme yapılacak olan Carvalho senelik 3.5 milyon Euro alacak.

Carvalho’da mutlu son
Galatasaray anlaşma sağladığı yeni golcüsü Alan Carvalho i artık gün saymaya başladı. Sarı Kırmızılılar Brezilyalı golcüyle her konuda anlaşmasağlarken Çin basını da Alan Carvalho'nun bir kaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacağını okurlarına duyurdu.

TRANSFERDE BİR ENGEL KALMADI
ÇİN basınının önde gelen gazetelerinden Sina CH, Galatasaray'ın Alan Carvalho i hakkında Sarı-Kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verirken bu transferde hiçbir engelin kalmadığının altını da çizdi.

İMZA PARASI 1.5 MİLYON EURO
İLK olarak 2 milyon euro imza parası isteyen Alan Carvalho için günlerdir süren pazarlıklar sonucu imza parası 1.5 milyon euro, bonuslar ve 2,5 yıllık seneliği 3.5 milyon euro üzerinde anlaşma sağlandı.

İLK ETAPTA 4 MİLYON EURO İSTEDİ
CARVALHO'NUN ilk etapta 4 milyon euro istediği ve yıllık alacağı para ve bonuslar içinde son pazarlıklar sonrası anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor.

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