Carvalho’da mutlu son

Galatasaray anlaşma sağladığı yeni golcüsü Alan Carvalho için artık gün saymaya başladı. Sarı Kırmızılılar Brezilyalı golcüyle her konuda anlaşmasağlarken Çin basını da Alan Carvalho'nun bir kaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacağını okurlarına duyurdu.
TRANSFERDE BİR ENGEL KALMADI
ÇİN basınının önde gelen gazetelerinden Sina CH, Galatasaray'ın Alan Carvalho transferi hakkında Sarı-Kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verirken bu transferde hiçbir engelin kalmadığının altını da çizdi.
İMZA PARASI 1.5 MİLYON EURO
İLK olarak 2 milyon euro imza parası isteyen Alan Carvalho için günlerdir süren pazarlıklar sonucu imza parası 1.5 milyon euro, bonuslar ve 2,5 yıllık seneliği 3.5 milyon euro üzerinde anlaşma sağlandı.
İLK ETAPTA 4 MİLYON EURO İSTEDİ
CARVALHO'NUN ilk etapta 4 milyon euro istediği ve yıllık alacağı para ve bonuslar içinde son pazarlıklar sonrası anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor.
TRANSFERDE BİR ENGEL KALMADI
ÇİN basınının önde gelen gazetelerinden Sina CH, Galatasaray'ın Alan Carvalho transferi hakkında Sarı-Kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verirken bu transferde hiçbir engelin kalmadığının altını da çizdi.
İMZA PARASI 1.5 MİLYON EURO
İLK olarak 2 milyon euro imza parası isteyen Alan Carvalho için günlerdir süren pazarlıklar sonucu imza parası 1.5 milyon euro, bonuslar ve 2,5 yıllık seneliği 3.5 milyon euro üzerinde anlaşma sağlandı.
İLK ETAPTA 4 MİLYON EURO İSTEDİ
CARVALHO'NUN ilk etapta 4 milyon euro istediği ve yıllık alacağı para ve bonuslar içinde son pazarlıklar sonrası anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.