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Serdar & Eren gitti bombalar yolda

dün yüz yüze görüştüğü ’e kapıyı gösterdi. ’a da ayrılık kararı tebliğ edildi. Tecrübeli hoca, “Çalışma kültürlerimiz farklı” diye konuştu... G.Saray'da şimdi gözler 'gelecekler'e çevrildi... Carvalho ile anlaşan yönetim, ve Mangala'yı da bitiriyor. Terim, "Kanat ve orta alana da takviye yapabiliriz" dedi.



Fatih Terim'in yaklaşık 1 ay önce açıkladığı Galatasaray'daki 'büyük değişim' resmen başladı... Sarı-Kırmızılılar'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesildi. Terim dün yüz yüze görüştüğü Serdar'a "Seni takımda düşünmüyorum" dedi ve kapıyı gösterdi. Eren'e de kadroda düşünmediği tebliğ edildi. Instagram üzerinden açıklamalar yapan tecrübeli hoca, "Onları çok seviyorum. Kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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