Serdar & Eren gitti bombalar yolda

'in yaklaşık 1 ay önce açıkladığı'daki '' resmen başladı... Sarı-Kırmızılılar'da'un biletleri kesildi.dün yüz yüze görüştüğü'a "Seni takımda düşünmüyorum" dedi ve kapıyı gösterdi.'e de kadroda düşünmediği tebliğ edildi.üzerinden açıklamalar yapan tecrübeli hoca, "Onları çok seviyorum. Kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum" dedi.