Fatih Terim'in yaklaşık 1 ay önce açıkladığı Galatasaray'daki 'büyük değişim' resmen başladı... Sarı-Kırmızılılar'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesildi. Terim dün yüz yüze görüştüğü Serdar'a "Seni takımda düşünmüyorum" dedi ve kapıyı gösterdi. Eren'e de kadroda düşünmediği tebliğ edildi. Instagram üzerinden açıklamalar yapan tecrübeli hoca, "Onları çok seviyorum. Kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum" dedi.
- Spor
- 04.01.2019
- Gazete
Serdar & Eren gitti bombalar yolda
Fatih Terim dün yüz yüze görüştüğü Serdar Aziz’e kapıyı gösterdi. Eren Derdiyok’a da ayrılık kararı tebliğ edildi. Tecrübeli hoca, “Çalışma kültürlerimiz farklı” diye konuştu... G.Saray'da şimdi gözler 'gelecekler'e çevrildi... Carvalho ile anlaşan yönetim, Demba Ba ve Mangala'yı da bitiriyor. Terim, "Kanat ve orta alana da takviye yapabiliriz" dedi.
Fatih Terim'in yaklaşık 1 ay önce açıkladığı Galatasaray'daki 'büyük değişim' resmen başladı... Sarı-Kırmızılılar'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesildi. Terim dün yüz yüze görüştüğü Serdar'a "Seni takımda düşünmüyorum" dedi ve kapıyı gösterdi. Eren'e de kadroda düşünmediği tebliğ edildi. Instagram üzerinden açıklamalar yapan tecrübeli hoca, "Onları çok seviyorum. Kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum" dedi.
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