Trabzonspor'da alt yapı devrimi yaşanmaya devam ediyor. İlk 11'inde 4 alt yapı oyuncusu değişmez olarak oynayan Bordo-Mavililer'in 29 kişilik kamp kadrosunun 19'u alt yapıda futbol oynadı. Trabzonspor'da 20 yerli oyuncudan sadece Kamil Ahmet Çörekçi altyapıdan yetişmezken, diğerleri alt yapıda futbol oynadı. Bu oyuncular arasında Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Tükmen, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdurrahim Dursun başı çekiyor.
ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR
Trabzonspor'un ikinci yarı hazırlıkları bugün saat 16.00'da Antalya Belek'te yapılacak olan antrenman ile başlayacak. Bordomavililerin kampında 29 futbolcu yer alıyor. Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarını 3-12 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te yapacak.
ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR
Trabzonspor'un ikinci yarı hazırlıkları bugün saat 16.00'da Antalya Belek'te yapılacak olan antrenman ile başlayacak. Bordomavililerin kampında 29 futbolcu yer alıyor. Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarını 3-12 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te yapacak.
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