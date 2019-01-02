Bugünkü
Takvim

Aatıf-Yasin takası!

Sarı-Lacivertliler Faslı yıldız Aatif’a karşılık, ’den ’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Aatıf-Yasin takası!
F. Bahçe'de çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Lacivertliler'in 'nin takas önerisine sıcak baktığı öğrenildi... 'i 'ye satmaya hazırlanan Göztepe, Sarı-Lacivertliler'den Aatıf Chahechouhe'yu istedi... Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde affedilen Faslı futbolcuyu Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan ekibinin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Fenerbahçe'de forma giyen Faslı yıldız 'nun da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAatıf-Yasin takası!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri