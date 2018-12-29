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’a çifte kanca

23 yaşındaki Sarı-Lacivertli oyuncuya ’dan sonra Erzurumspor da talip oldu. F.Bahçe Yönetimi ’a gelen tekliflere haftaya cevap verecek.

Ozan Tufan’a çifte kanca
Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan uzak kalan Ozan Tufan'ı isteyen kulüpler artıyor... Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Sarı-Lacivertli takıma teklif sunmuştu...

ÖZDİLEK ISRARCI
ekibinden sonra Erzurumspor'un da Ozan Tufan'a teklif yaptığı öğrenildi. 'in çalıştırdığı Dadaşlar'da yönetimin Ozan'da ısrarcı olduğu bildirildi. Fenerbahçe, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek oyuncu ile ilgili son kararı önümüzdeki hafta açıklayacak.

U21 İLE MAÇA ÇIKTI
Bu sezon F.Bahçe'de forma şansı bulamayan U21 takımıyla iki maça çıktı.

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