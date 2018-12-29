Radamel Falcao ismi Galatasaray camiasında büyük heyecan yarattı... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in ilk yarısında golcü sıkıntısı çekti. Yönetim de iyi bir golcü almak için harekete geçti. Hedefteki isim ise Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao... Cimbom, 32 yaşındaki yıldızı kiralamak için her yolu deniyor.
YÖNETİM ARAYIŞLARA HIZ VERDİ
Yönetim, Fatih Terim'in istediği yıldız golcüyü almak için kaynak arayışlarına başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için sponsor girişimlerine de başladığı gelen haberler arasında.
ALAN İÇİN DE ÇALIŞIYORLAR
G.Saray'ın hedefindeki bir diğer isim ise Brezilyalı yıldız Alan Carvalho. Yönetime yakın kaynakların bildirdiğine göre Cimbom, Sambacı yıldızla prensipte anlaştı... G.Saray iki yıldız golcüyü almakta ısrarcı.
YÖNETİM ARAYIŞLARA HIZ VERDİ
Yönetim, Fatih Terim'in istediği yıldız golcüyü almak için kaynak arayışlarına başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için sponsor girişimlerine de başladığı gelen haberler arasında.
ALAN İÇİN DE ÇALIŞIYORLAR
G.Saray'ın hedefindeki bir diğer isim ise Brezilyalı yıldız Alan Carvalho. Yönetime yakın kaynakların bildirdiğine göre Cimbom, Sambacı yıldızla prensipte anlaştı... G.Saray iki yıldız golcüyü almakta ısrarcı.
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