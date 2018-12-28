Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 28.12.2018 15:37
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 15:42

'ın Falcao'ya ödeyeceği para belli oldu!

bombasını patladı. 'ya 1.5 yıllık teklif götüren sarı kırmızılı ekibin ödeyeceği ücret de belli oldu.

Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para belli oldu!

Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan ve alınan sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde yapacağı golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para belli oldu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar