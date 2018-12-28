Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para belli oldu!

Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan ve alınan sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde yapacağı golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan ve alınan sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde yapacağı golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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