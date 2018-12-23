KASIMPAŞA'NIN golcüsü Mbaye Diagne'den gol patlaması... Senegalli golcü, bu sezonun ilk yarısında 20 gole ulaşarak krallık yarışında yanına kimseyi yaklaştırmadı.
EREN'İN 6 GOLÜ VAR
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcüleri toplamda 20 gol atarken Diagne tek başına bu rakamı yakaladı. (Frey: 3, Slimani: 1, Soldado: 0, Vagner Love: 3, Larin: 0, Mustafa Pektemek: 5, Güven Yalçın: 2, Eren Derdiyok: 6)
35 GOLE KATKI YAPTI
Kasımpaşa'nın yıldızı Diagne, Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 35 gole katkıda bulundu. Toplam 31 gol atarken 4 de asist yaptı.
EREN'İN 6 GOLÜ VAR
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcüleri toplamda 20 gol atarken Diagne tek başına bu rakamı yakaladı. (Frey: 3, Slimani: 1, Soldado: 0, Vagner Love: 3, Larin: 0, Mustafa Pektemek: 5, Güven Yalçın: 2, Eren Derdiyok: 6)
35 GOLE KATKI YAPTI
Kasımpaşa'nın yıldızı Diagne, Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 35 gole katkıda bulundu. Toplam 31 gol atarken 4 de asist yaptı.
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