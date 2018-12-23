Bugünkü
Takvim

Diagne G.Saray, ve F.Bahçe’nin golcülerinin attığı gol sayısına tek başına ulaştı!

G.Saray, ve F.Bahçe’nin golcüleri toplam 20 gol atarken, Diagne tek başına aynı sayıya ulaştı.

Tek başına takım
KASIMPAŞA'NIN golcüsü Mbaye Diagne'den gol patlaması... Senegalli golcü, bu sezonun ilk yarısında 20 gole ulaşarak krallık yarışında yanına kimseyi yaklaştırmadı.

EREN'İN 6 GOLÜ VAR
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcüleri toplamda 20 gol atarken Diagne tek başına bu rakamı yakaladı. (Frey: 3, Slimani: 1, : 0, Vagner Love: 3, Larin: 0, : 5, Güven Yalçın: 2, : 6)

35 GOLE KATKI YAPTI
Kasımpaşa'nın yıldızı Diagne, 'de forma giydiği 34 maçta 35 gole katkıda bulundu. Toplam 31 gol atarken 4 de asist yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriDiagne G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin golcülerinin attığı gol sayısına tek başına ulaştı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri