Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"

Türkiye son yıllarda savunma teknolojilerinde yakaladığı ivmeyle küresel ölçekte dikkat çeken bir aktöre dönüştü. İnsansız hava a raçlarından akıllı mühimmatlara, deniz platformlarından radar ve füze sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede yerli üretim kapasitesini hızla artıran Türkiye, hem operasyonel kabiliyetini güçlendirdi hem de savunma ihracatında rekor seviyelere ulaştı. Bu yükselişin en çarpıcı örneklerinden biri ise Türkiye'nin milli uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER-1'in son testi oldu.

SİPER-1, “Çelik Kubbe” projesinin omurgası olarak Türkiye’nin hava sahasını uzun menzilli tehditlere karşı koruyacak

TÜRKİYE "ÇELİK KUBBE" PROJESİYLE YENİ BİR EVREYE GEÇİYOR

SİPER-1 testinin Türkiye'nin hava savunma mimarisini güçlendirmeyi amaçlayan "Çelik Kubbe" projesinin omurgası olduğunun altı çizildi. Küresel güvenlik risklerinin yükseldiği bir dönemde ülkelerin hava savunma projelerine daha fazla kaynak ayırdığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu yarışta "öncü bir noktaya" yükseldiği ifade edildi.