MASAK'tan hakemlere "bahis" incelemesi! 21 milyon 778 bin liralık işlem... En çok hangisi oynadı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından, bahis sitelerine üyelikleri bulunan 152 hakemden 147'sinin 2021-2025 yılları arasında bahis sitelerinde yaklaşık 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi. En çok işlem hacmine ulaşan isim 10.5 milyon TL ile Erkan Arslan oldu. Hakemlerin en çok 9 milyon 222 bin lirayla Misli'yi tercih ettikleri kaydedildi.

T ürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu' nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" ifadesinin ardından incelemeler başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Eyü pspor Başkanı Murat Özkaya ve bazı hakemlerin de arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma dosyasının ayrıntılarına ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK), bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu saptanan 152 hakemin, bahis siteleri ile aralarında gerçekleşen para transferleri tek tek inceledi.

21 MİLYON 778 BİN 837 LİRALIK İŞLEM HACMİ

İncelemelere göre 147 hakemin genel olarak Misli, Nesine, Tuttur, Oley, Bilyoner, Milli Piyango isimli şans oyunları sitelerine 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 18 bin 278 işlemde toplam 2 1 milyon 778 bin 837 liralık para giriş-çıkış işlemleri tespit edildi.

MİSLİ İLK SIRADA

Hakemlerin en çok 9 milyon 222 bin lirayla 4 bin 999 işlemle Misli'yi tercih ettikleri, Misli'yi 10 bin 986 işlem sayısı, 8 milyon 959 bin lirayla Nesine isimli şans oyunu sitesi takip etti. Hakemlerin bahis sitelerine yaptıkları giriş çıkış yılları da mercek altına alındı. Buna göre işlem hacminin en çok 5 milyon 869 bin lirayla 2024 yılında gerçekleştiği belirlendi. Bu yıl ise 2 bin 478 işlemde 4 milyon 293 bin liralık işlem hacmine ulaşıldı.

ERKAN ARSLAN BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI

147 hakemden en çok işlem hacmine ulaşan isim, 6 bin 380 işlem sayısıyla, 10 milyon 548 bin 837 liralık işlem hacmine ulaşan Erkan Arslan oldu. Arslan aynı zamanda en çok işlem sayısına ulaşan isim. Arslan'ı 284 işlem sayısıyla, 1 milyon 738 bin 572 lirayla Yasin Şen, bin 112 işlem sayısıyla 1 milyon 688 bin 222 lirayla Yakup Yapıcı izledi.

KÜÇÜK ADINA 5 BİN LİRALIK İŞLEM HACMİ

Kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ve bahis oynamadığını, bahis sitesine üye olmadığını söyleyen hakem Zorbay Küçük'ün ise adına 2 işlem sayısıyla toplamda 5 bin liralık bir işlem hacminin olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük'ün (sağda) ifadeye çağrılmadığını, Küçük'ün hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

FARKLI FARKLI BAHİS SİTELERİNDE OYNADILAR

Hakemlerden 3'ünün, yasa dışı bahis sitelerinden işlem yaptığı saptandı. Bu isimlerden Yakup Yapıcı'nın "Grand..." adlı yasa dışı bahis sitesinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığı belirlendi.

Nevzat Okat'ın da dijital materyallerinin incelenmesi sonucu "betp..." ve "1xb..." isimli sitelere ait kullanıcı bilgilerini notlar kısmında tuttuğu ve yasa dışı bahis sitelerinden adına özel sms geldiği ortaya çıktı.

Ahmet Kıvanç Kader'in de telefon incelemesinde 4 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıcı hesabı olduğu tespitler arasında yer aldı.

4 HAKEM TUTUKLU YARGILANIYOR BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Devam eden bahis soruşturması kapsamında klasman hakem Nevzat Okat, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan klasman yardımcı hakem Yakup Yazıcı ve klasman yardımcı hakem Ahmet Kıvanç Kader tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

