MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130’un kara kutusunun TUSAŞ’ta incelendiğini ve kaza kırım ekibinin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumlarınca dikkatle takip edildiğini bildiren Bakanlık, İskenderun’daki iki Mehmetçiğin şehit olduğu olayda ise ihmali bulunan 4 personelin TSK’dan ilişiğinin kesildiğini ve adli sürecin sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına yönelik açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dâhil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir.

Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir.

Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

DÜŞEN C-130 UÇAĞIMIZ
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir.

Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir.

Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ZAP'TAN ÇEKİLME AÇIKLAMASI
Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir.

PKK Zapt edildi! Süreç vurgulu ikinci çekilme duyurusu geldiPKK Zapt edildi! Süreç vurgulu ikinci çekilme duyurusu geldi

DETAYLAR GELECEK...

