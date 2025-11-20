SON DAKİKA
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle |

ATV’nin gündüz kuşağında reyting rekorları kıran fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, sır kayıplardan faili meçhul cinayetlere, aile dramlarından dolandırıcılık dosyalarına kadar birçok olayı çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir merakla takip edilen programda, Müge Anlı’nın titiz araştırmaları ve ekibin sahadaki çalışmalarıyla yeni gelişmeler peş peşe ortaya çıkıyor.

Giriş Tarihi :20 Kasım 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2025 , 10:55
    ATV ekranlarının vazgeçilmez programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", kayıp vakalarının çözülmesi, kaybolan kişilerin bulunması ve faili meçhul olayların gün yüzüne çıkarılmasıyla gündüz kuşağında zirvedeki yerini koruyor. Hem reytinglerdeki başarısı hem de toplumsal etkisiyle dikkat çeken program, her yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    10:43 20 Kasım 2025
    1 YILDIR ARANIYORDU MÜGE ANLI 5 DAKİKADA BULDU
    Üfürükçü bir kadın tarafından alıkonulduğu iddia edilen Merve Kaya bir yıldır kayıptı, Müge Anlı 5 dakikada buldu. Genç kız canlı yayında açıklamalarda bulundu. 

     

     