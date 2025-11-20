TAKVİM CHP'nin İmralı oyununu açıklıyor! Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler: Özel isimleri bile belirledi

PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun oylama sonrası İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Ancak CHP böylesi hayati bir süreçte tribünlere oynuyor. CHP'nin "sürecin siyasi maliyetini üzerine almak istemediği" için İmralı kararını "hayır" olarak kamuoyuna duyuracağı ancak komisyonda verilecek "evet" kararının ardından İmralı'ya vekil göndereceği öğrenildi. Özgür Özel İmralı'ya gidecek vekil adaylarını bile belirledi. Öte yandan CHP ve DEM arasında "Demirtaş" çatlağı patlak verdi.

Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında İmralı'ya gitmesi gündemde.

Komisyonda İmralı oylaması yapılması çıkacak karara göre siyasi partileri temsilen 5 kişilik bir heyetin Ada'ya gitmesi bekleniyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gerekirse 3 arkadaşımı yanıma alır İmralı'ya giderim" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak en başından beri hep siyaset üstü bir zeminde ele aldığımız bu süreci suhuletle menziline ulaştırmak istiyoruz. Komisyonun sonraki oturumu dahil, bundan sonraki süreci de aynı yapıcı, sağduyulu ve özellikle uzlaşmacı anlayış temelinde sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

FETİ YILDIZ: KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacaktır" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum, katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de Cumadan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.



ÖZGÜR ÖZEL TOPU PARTİ KOMİSYONUNA ATTI

 AK Parti'nin Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında İmralı'ya gidiş gündemiyle toplanacağı bilirken gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Bundan sonra da yetkili organlarımızla alacağımız kararları duyuracağız" diyerek topu parti komisyonuna attı.

CHP SİYASİ KAYGILARLA TRİBÜNLERE OYNUYOR

 TAKVİM'in bizzat CHP koridorlarından edindiği kulis bilgileri ise CHP'nin böylesi hayati bir süreçte tribünlere oynadığını açık etti.

CHP'nin İmralı'ya olası ziyaretine ilişkin parti içinde yürütülen değerlendirmelerde "gitmeyelim" görüşü öne çıktı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı oylaması öncesi CHP, Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Nihai karar kamuoyuna duyurulacak.



"İMRALI" OYUNU! "HAYIR GİTMEYİZ" DİYE ŞOV YAPIP ADA'YA VEKİL GÖNDERECEKLER
CHP'nin İmralı kararını "hayır" olarak kamuoyuna duyuracağı ancak komisyonda verilecek evet kararının ardından İmralı'ya ekip göndereceği öğrenildi .

CHP'nin taşın altına elini koymak yerine "sürecin siyasi maliyetini üzerine almak istemediği" için böyle bir yönteme başvuracağı ifade edildi.


PARTİ İÇİNDE KIRILMALARA YOL AÇTI

CHP'nin önce "hayır" deyip sonra komisyon oylamasına göre İmralı'ya heyet gönderecek olması parti için bazı kırılmalara yol açtı. Bazı vekillerin "gitme yönünde karar duyuralım" diye çağrı yaptığı, bazı vekillerin konuya "nötr" yaklaştığı belirtiliyor.


TANRIKULU ÖNE ATILDI ÖZEL FRENLEDİ: SALICI YA DA ELÇİ GİTSİN

DEM Parti ile yakın ilişkisi bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise bizzat öne atılıp "Ben giderim" diye görüş beyan ediyor.




Özgür Özel'in Tanrıkulu'ndan ziyade Oğuz Kaan Salıcı ya da Türkan Elçi'nin İmralı'ya gitmesini istediği söyleniyor.


DEMİRTAŞ'TAN CHP'YE "BANA GELMEYİN İMRALI'YA GİDİN" MESAJI

 Bir diğer tartışma ise Selahattin Demirtaş'ı ziyaret konusu.

DEM Parti'nin CHP'ye "Siz Demirtaş'ı ziyarete gidip İmralı'ya gitmezseniz Kürtleri ikiye bölersiniz" diye tepki gösterdiği öğrenildi. Demirtaş'ın da CHP'ye "Bana gelmeyin İmralı'ya gidin" mesajı verdiği konuşuluyor.







