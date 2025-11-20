TAKVİM CHP'nin İmralı oyununu açıklıyor! Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler: Özel isimleri bile belirledi



DEMİRTAŞ'TAN CHP'YE "BANA GELMEYİN İMRALI'YA GİDİN" MESAJI



Bir diğer tartışma ise Selahattin Demirtaş'ı ziyaret konusu.



DEM Parti'nin CHP'ye "Siz Demirtaş'ı ziyarete gidip İmralı'ya gitmezseniz Kürtleri ikiye bölersiniz" diye tepki gösterdiği öğrenildi. Demirtaş'ın da CHP'ye "Bana gelmeyin İmralı'ya gidin" mesajı verdiği konuşuluyor.















