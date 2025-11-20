TAKVİM CHP'nin İmralı oyununu açıklıyor! Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler: Özel isimleri bile belirledi

Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında İmralı'ya gitmesi gündemde.
Komisyonda İmralı oylaması yapılması çıkacak karara göre siyasi partileri temsilen 5 kişilik bir heyetin Ada'ya gitmesi bekleniyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gerekirse 3 arkadaşımı yanıma alır İmralı'ya giderim" açıklamasında bulundu.
Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak en başından beri hep siyaset üstü bir zeminde ele aldığımız bu süreci suhuletle menziline ulaştırmak istiyoruz. Komisyonun sonraki oturumu dahil, bundan sonraki süreci de aynı yapıcı, sağduyulu ve özellikle uzlaşmacı anlayış temelinde sürdüreceğine inanıyorum" dedi.
FETİ YILDIZ: KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK
"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacaktır" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum, katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de Cumadan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
ÖZGÜR ÖZEL TOPU PARTİ KOMİSYONUNA ATTI
AK Parti'nin Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında İmralı'ya gidiş gündemiyle toplanacağı bilirken gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Bundan sonra da yetkili organlarımızla alacağımız kararları duyuracağız" diyerek topu parti komisyonuna attı.
CHP SİYASİ KAYGILARLA TRİBÜNLERE OYNUYOR
TAKVİM'in bizzat CHP koridorlarından edindiği kulis bilgileri ise CHP'nin böylesi hayati bir süreçte tribünlere oynadığını açık etti.
CHP'nin İmralı'ya olası ziyaretine ilişkin parti içinde yürütülen değerlendirmelerde "gitmeyelim" görüşü öne çıktı.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı oylaması öncesi CHP, Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Nihai karar kamuoyuna duyurulacak.