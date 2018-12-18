Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor... Erzurumspor maçında da gol pozisyonlarından yararlanamayan tecrübeli golcü, Sarı-Lacivertli taraftarlara adeta saç-baş yoldurttu. İslam Slimani, Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son 24 şutta gol bulamadı. Cezayirli golcünün son 10 şutu ise kaleyi bulmadı. Slimani, Süper Lig'deki tek golünü 1 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti.
- Spor
- 18.12.2018
- Gazete
Slimani’den 10’da sıfır
Süper Lig’de sadece bir golü bulunan Slimani’nin, ligde rakip kaleye çektiği son 10 şut kaleyi bulmmadı.
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