Bugünkü
Takvim

Slimani’den 10’da sıfır

’de sadece bir golü bulunan Slimani’nin, ligde rakip kaleye çektiği son 10 şut kaleyi bulmmadı.

Slimani’den 10’da sıfır
Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor... Erzurumspor maçında da gol pozisyonlarından yararlanamayan tecrübeli golcü, Sarı-Lacivertli taraftarlara adeta saç-baş yoldurttu. İslam Slimani, 'de rakip kaleye çektiği son 24 şutta gol bulamadı. Cezayirli golcünün son 10 şutu ise kaleyi bulmadı. Slimani, Süper Lig'deki tek golünü 1 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSlimani’den 10’da sıfır
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri