Quaresma'ya büyük tepki!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Quaresma'nın 67. dakikada rakibine çok sert müdahalesi ve takımını kritik maçta 10 kişi bırakması Şenol Güneş'i ve taraftarı çıldırttı.
HEP YAPIYOR!
Beşiktaş taraftarları sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Quaresma bunu hep yapıyor. En kritik maçlarda takımını yalnız bırakıyor" ifadelerini kullandılar. 2014/2015 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla kırmızı kart gören oyuncu Ricardo Quaresma (5).
HEP YAPIYOR!
Beşiktaş taraftarları sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Quaresma bunu hep yapıyor. En kritik maçlarda takımını yalnız bırakıyor" ifadelerini kullandılar. 2014/2015 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla kırmızı kart gören oyuncu Ricardo Quaresma (5).
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