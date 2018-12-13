Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Malmö'yü konuk eden Beşiktaş, 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Malmö bir üst tura yükselirken 7 puanda kalan Beşiktaş, grubu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.