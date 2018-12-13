Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında evinde Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Malmö bu sonuçla bir üst tura yükselmeyi başarırken Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
13 Aralık 2018 Perşembe, 22:55:50 Güncelleme: 23:18:56
İLK YARI
2. dakikada Vagner pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dahlin'de kaldı.
9. dakikada Adem Ljajic'in sağ kanattan yerden pasında arka direkte bulunan Necip'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love'ın vuruşunda da meşin yuvarlak yine direkten oyun alanına geri geldi.
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