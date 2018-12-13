Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında evinde Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Malmö bu sonuçla bir üst tura yükselmeyi başarırken Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

13 Aralık 2018 Perşembe, 22:55:50 Güncelleme: 23:18:56
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Malmö'yü konuk eden Beşiktaş, 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Malmö bir üst tura yükselirken 7 puanda kalan Beşiktaş, grubu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, karşılaşmanın 65. dakikasında Franz Brorsson'a yaptığı sert faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

İLK YARI

2. dakikada Vagner pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dahlin'de kaldı.

9. dakikada Adem Ljajic'in sağ kanattan yerden pasında arka direkte bulunan Necip'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love'ın vuruşunda da meşin yuvarlak yine direkten oyun alanına geri geldi.

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

23. dakikada Soren Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut üst direğinden üzerinden az farkla çıktı.

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

30. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Rosenberg'in vuruşu sırasında Vida'ya araya girdi ve topu tehlike bölgeden uzaklaştırdı.

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