Akhisar deplasmanında 3-0 mağlup olarak 15. hafta sonunda küme düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi başlıyor.. Başkan Ali Koç ve ikinci başkan Semih Özsoy dün tecrübeli teknik adamla bir araya geldi. Görüşmede Ersun Yanal'la 1.5 yılılğına anlaşma sağlandı. Başarılı hoca evraklar yetişir ve Cocu'nun sözleşmesi feshedilirse Trnava maçında takımın başında olacak. Eğer Yanal'ın evrakları yetişmezse tecrübeli hoca bu kez Erzurumspor maçında kulübedeki yerini alacak.
1 YILI OPSİYONLU, 1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Daha önce Yanal konusunda olumsuz görüş bildiren ve "Planlarımızda olmayacak" ifadesini kullanan Başkan Ali Koç, takımın küme düşme hattında yer almasının ardından geri adım attı. Başarılı hocanın Semih Özsoy'la geçtiğimiz hafta yaptığı ilk görüşmede sözleşme süresiyle ilgili pürüz yaşanmıştı. Yanal'la 1 yılı opsiyonlu, 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yanal'ın bugün açıklanması bekleniyor.
1 YILI OPSİYONLU, 1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Daha önce Yanal konusunda olumsuz görüş bildiren ve "Planlarımızda olmayacak" ifadesini kullanan Başkan Ali Koç, takımın küme düşme hattında yer almasının ardından geri adım attı. Başarılı hocanın Semih Özsoy'la geçtiğimiz hafta yaptığı ilk görüşmede sözleşme süresiyle ilgili pürüz yaşanmıştı. Yanal'la 1 yılı opsiyonlu, 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yanal'ın bugün açıklanması bekleniyor.
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