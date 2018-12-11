deplasmanındamağlup olarak 15. hafta sonunda küme düşme hattına gerileyen'del dönemi başlıyor.. Başkanve ikinci başkandün tecrübeli teknik adamla bir araya geldi. Görüşmede'la 1.5 yılılğına anlaşma sağlandı. Başarılı hoca evraklar yetişir ve'nun sözleşmesi feshedilirse Trnava maçında takımın başında olacak. Eğer Yanal'ın evrakları yetişmezse tecrübeli hoca bu kezmaçında kulübedeki yerini alacak.önce Yanal konusunda olumsuz görüşve "" ifadesini kullanan Başkan, takımın küme düşme hattında yer almasının ardından geri adım attı. Başarılı hocanın'la geçtiğimiz hafta yaptığı ilk görüşmede sözleşme süresiyle ilgili pürüz yaşanmıştı.'lasözleşme imzalanacak. Yanal'ın bugün açıklanması bekleniyor.