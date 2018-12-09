G.Saray evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 8. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşu Gökhan kurtardı. 14'te Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues, penaltı noktası üzerinden vurdu. Ancak çerçeveyi bulamadı.
VAR'A GİTTİ... GOLÜ VERDİ...
27'de Muric mutlak golü kaçırdı. 40'ta Selçuk'un pasında Onyekuru'nun şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Rodrigues topu ağlara gönderdi. Hakem VAR'a danışarak golü verdi.
GOLÜN ASİSTİ NAGATOMO'DAN
56'da Onyekuru ceza sahası içinde çok sert vurdu. Kaleci Gökhan çıkardı. 58'de Nagatomo'nun ortasını Eren Derdiyok, kafayla ağlara gönderdi... 67'de Aminu şık bir vuruşla farkı 1'e indirdi.
AMİNU'DAN 1 GOL 1 ASİST
72'de Samudio kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti. 80'de Aminu'nun ortasına Samudio mükemmel vurdu: 2-2. 90+3'te Aminu yüzde 100'lük golü kaçırdı.
VAR'A GİTTİ... GOLÜ VERDİ...
27'de Muric mutlak golü kaçırdı. 40'ta Selçuk'un pasında Onyekuru'nun şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Rodrigues topu ağlara gönderdi. Hakem VAR'a danışarak golü verdi.
GOLÜN ASİSTİ NAGATOMO'DAN
56'da Onyekuru ceza sahası içinde çok sert vurdu. Kaleci Gökhan çıkardı. 58'de Nagatomo'nun ortasını Eren Derdiyok, kafayla ağlara gönderdi... 67'de Aminu şık bir vuruşla farkı 1'e indirdi.
AMİNU'DAN 1 GOL 1 ASİST
72'de Samudio kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti. 80'de Aminu'nun ortasına Samudio mükemmel vurdu: 2-2. 90+3'te Aminu yüzde 100'lük golü kaçırdı.
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