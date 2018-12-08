Devre arasında iki forvet transferi birden yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın hamleleri gündeme adeta bomba gibi düştü. Türkiye, Sarı-Kırmızılılar'ın Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'ya kanca attığını TAKVİM'den öğrendi. Senegalli yıldızı mutlaka bitirmek isteyen Galatasaray görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yönetim hem Demba Ba'nın menajeri hem de Shanghai Shenhua kulübü ile masaya oturdu. Çinli yetkililer, yeni sezon Mart ayının başında başlayacağı için 6 aylık kiralama önerisine sıcak bakıyor.
OCAK AYINDA SERBEST!
Cimbom ikinci bombayı ise Alan Carvalho ile patlatmak istiyor... Yönetim, Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi Ocak ayında bitecek olan Sambacı'nın menajeriyle görüşme yaptı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yönetim hem Demba Ba'nın menajeri hem de Shanghai Shenhua kulübü ile masaya oturdu. Çinli yetkililer, yeni sezon Mart ayının başında başlayacağı için 6 aylık kiralama önerisine sıcak bakıyor.
OCAK AYINDA SERBEST!
Cimbom ikinci bombayı ise Alan Carvalho ile patlatmak istiyor... Yönetim, Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi Ocak ayında bitecek olan Sambacı'nın menajeriyle görüşme yaptı.
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