arasındaiki forvettransferi birdenyapmak için kollarısıvayan'ınhamlelerigündeme adetabomba gibi düştü., Sarı-Kırmızılılar'ın'ıneski yıldızı'yakanca attığını'den öğrendi.yıldızı mutlaka bitirmekisteyengörüşmelerebaşladı.hem'nın menajeri hem dekulübü ile masaya oturdu.yetkililer, yeni sezonayının başında başlayacağı içinkiralama önerisine sıcak bakıyor.ikinci bombayı iseile patlatmak istiyor... Yönetim,kulübüile sözleşmesibitecek olan'nın menajeriyle görüşme yaptı.