sezon çok büyük bir golcü sıkıntısı yaşayan'la ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düşecek... Alınan bilgilere göre çalışmalara gizli bir şekilde başlayan, sezon başı'dan ayrılan'e göz koydu.yönetimin, kariyerinikulübü'de sürdürenyıldızlamenajeri aracılığıyla temasageçtiği öğrenildi.Ancak'in yıllık'lukmaaşı sıkıntı yaratıyor.ın bu nedenle transferde geri adım attığı belirtiliyor...ise bir dönemformasını giyen'ya kanca attı.yıldız sezon başında'e geri dönmüştü.fornmasını giyenyıldızın yeniden'de oynamak istediği ancak ilk tercihininolacağı ifade ediliyor.yönetimi önümüzdeki günlerde girişimlere hız verecek.