Bu sezon çok büyük bir golcü sıkıntısı yaşayan Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düşecek... Alınan bilgilere göre çalışmalara gizli bir şekilde başlayan Beşiktaş, sezon başı Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'e göz koydu.
MAAŞI BÜYÜK SIKINTI YARATTI
Siyah-Beyazlı yönetimin, kariyerini Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'de sürdüren Fransız yıldızla menajeri aracılığıyla temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Gomis'in yıllık 8 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı yaratıyor.
SEZON BAŞINDA ÇİN'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın bu nedenle transferde geri adım attığı belirtiliyor... Galatasaray ise bir dönem Beşiktaş formasını giyen Demba Ba'ya kanca attı. Senegalli yıldız sezon başında Çin'e geri dönmüştü.
İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLACAK
Shanghai fornmasını giyen Senegalli yıldızın yeniden Türkiye'de oynamak istediği ancak ilk tercihinin Beşiktaş olacağı ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde girişimlere hız verecek.
MAAŞI BÜYÜK SIKINTI YARATTI
Siyah-Beyazlı yönetimin, kariyerini Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'de sürdüren Fransız yıldızla menajeri aracılığıyla temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Gomis'in yıllık 8 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı yaratıyor.
SEZON BAŞINDA ÇİN'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın bu nedenle transferde geri adım attığı belirtiliyor... Galatasaray ise bir dönem Beşiktaş formasını giyen Demba Ba'ya kanca attı. Senegalli yıldız sezon başında Çin'e geri dönmüştü.
İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLACAK
Shanghai fornmasını giyen Senegalli yıldızın yeniden Türkiye'de oynamak istediği ancak ilk tercihinin Beşiktaş olacağı ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde girişimlere hız verecek.
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