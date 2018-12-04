İstikrar abidesi

'e gülmek yok!.. Alt sıralardan hızla uzaklaşmak isteyen Sarı-Lacivertliler ligin flaş takımlarındanile'deberabere kaldı.böylece 14. hafta sonunda 14 puanda kaldı. 7. dakikadapenaltı kazandı.'nin vuruşunu kaleciköşeden kurtardı.topuağlara yollasa dakararıyla gol iptal edildi. 22. dakikadaöne geçti.'nin sağ taraftan ortasına altıpas üzerinde'nin kafa vuruşu ağlara gitti:dakikadaile karşı karşıya kaldı ama çok kötü vurdu. 44. dakikadaberaberliği yakaladı.'nın ortasına'in kafa vuruşuyla skoroldu.dakikada'in yerden ortasındatopu kendi ağlarına gönderdi:. 55. dakikada köşe vuruşunda arkaya seken topukafayla ağlara yolladı:. Maç bu skorla bitti.