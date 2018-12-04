İstikrar abidesi

Fener'e gülmek yok!.. Alt sıralardan hızla uzaklaşmak isteyen Sarı-Lacivertliler ligin flaş takımlarından Kasımpaşa ile Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı. Kanarya böylece 14. hafta sonunda 14 puanda kaldı. 7. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Diagne'nin vuruşunu kaleci Harun köşeden kurtardı.
VAR KARARIYLA GOL İPTAL
Dönen topu Eduok ağlara yollasa da VAR kararıyla gol iptal edildi. 22. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'nin sağ taraftan ortasına altıpas üzerinde Diagne'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
İMDADA NEUSTADTER YETİŞTİ
38. dakikada Eduok, Harun ile karşı karşıya kaldı ama çok kötü vurdu. 44. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valbuena'nın ortasına Neustaedter'in kafa vuruşuyla skor 1-1 oldu.
DİAGNE YİNE SAHNEYE ÇIKTI
45+3. dakikada Skrtel'in yerden ortasında Özgür Çek topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1. 55. dakikada köşe vuruşunda arkaya seken topu Diagne kafayla ağlara yolladı: 2-2. Maç bu skorla bitti.
VAR KARARIYLA GOL İPTAL
Dönen topu Eduok ağlara yollasa da VAR kararıyla gol iptal edildi. 22. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'nin sağ taraftan ortasına altıpas üzerinde Diagne'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
İMDADA NEUSTADTER YETİŞTİ
38. dakikada Eduok, Harun ile karşı karşıya kaldı ama çok kötü vurdu. 44. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valbuena'nın ortasına Neustaedter'in kafa vuruşuyla skor 1-1 oldu.
DİAGNE YİNE SAHNEYE ÇIKTI
45+3. dakikada Skrtel'in yerden ortasında Özgür Çek topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1. 55. dakikada köşe vuruşunda arkaya seken topu Diagne kafayla ağlara yolladı: 2-2. Maç bu skorla bitti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.