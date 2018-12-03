Kadıköyde galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

Kadıköy'de galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadelede Fenerbahçe ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe 14 puanla 15. sırada yer aldı. Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa ise haftayı 26 puanla ikinci sırada tamamladı. Öte yandan Paşa'nın yıldız golcüsü Diagne, Kadıköy'de fileleri iki kez havalandırdı ve toplamda 16 gole ulaştı. Mücadelenin 8. dakikasındaki penaltı pozisyonunda yaşananlar ise tartışmaları beraberinde getirdi.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 21:47:29 Güncelleme: 22:17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





