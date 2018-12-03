Kadıköyde galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

Kadıköy'de galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)
Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadelede Fenerbahçe ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe 14 puanla 15. sırada yer aldı. Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa ise haftayı 26 puanla ikinci sırada tamamladı. Öte yandan Paşa'nın yıldız golcüsü Diagne, Kadıköy'de fileleri iki kez havalandırdı ve toplamda 16 gole ulaştı. Mücadelenin 8. dakikasındaki penaltı pozisyonunda yaşananlar ise tartışmaları beraberinde getirdi.
PENALTI - VAR - GOL İPTAL
Mücadelenin hemen başında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
7. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağdan Popov'un ortasında arka direkte Diagne, gelişine topa vurdu. Kaleye doğru yönelen topa Isla'nın eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.
8'inci dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çıkardı. Dönen topu Eduok ağlara gönderse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle golü iptal etti. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı.
DİAGNE SAHNEDE
22. dakikada Kasımpaşa öne geçti... Trezeguet'nin ceza yayı dışından sağ taraftan etkili ortasına altıpas üzerinde Diagne'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1...