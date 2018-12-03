Kadıköy'de galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadelede Fenerbahçe ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe 14 puanla 15. sırada yer aldı. Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa ise haftayı 26 puanla ikinci sırada tamamladı. Öte yandan Paşa'nın yıldız golcüsü Diagne, Kadıköy'de fileleri iki kez havalandırdı ve toplamda 16 gole ulaştı. Mücadelenin 8. dakikasındaki penaltı pozisyonunda yaşananlar ise tartışmaları beraberinde getirdi.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 21:47:29 Güncelleme: 22:17:02
Kadıköyde galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Kadıköyde galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

Bu sonucun ardından lig tarihindeki en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 14 haftada 14 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada yer aldı.

Kadıköyde galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa ise 26 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Kadıköyde galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

PENALTI - VAR - GOL İPTAL

Mücadelenin hemen başında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

7. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağdan Popov'un ortasında arka direkte Diagne, gelişine topa vurdu. Kaleye doğru yönelen topa Isla'nın eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.

Kadıköyde galip yok! (MS: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa)

8'inci dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çıkardı. Dönen topu Eduok ağlara gönderse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle golü iptal etti. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı.

DİAGNE SAHNEDE
22. dakikada Kasımpaşa öne geçti... Trezeguet'nin ceza yayı dışından sağ taraftan etkili ortasına altıpas üzerinde Diagne'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1...

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