Başakşehir’e ağır darbe

Başakşehir'e Sivasspor sürprizi... Süper Lig lideri Turuncu-Lacivertliler sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir fire verdi. Maçın 35. dakikasında Torje'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Sivasspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 44'te Mahmut'un ceza sahası dışından attığı şutta top üstten dışarı çıktı. Maçın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde kapatmayı başardı. Maçın 2. yarısında evsahibi takım atak bir futbol sergilemesine rağmen gol atmayı başaramayınca Yiğidolar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
İki hafta önce Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Sivas, dün de Başakşehir'i devirirek büyük bir sürprize imza attı.
İki hafta önce Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Sivas, dün de Başakşehir'i devirirek büyük bir sürprize imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.