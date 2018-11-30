UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor, öne geçtiği maçta Rus ekibi Krasnodar'a deplasmanda 2-1 yenildi. 24'te Serginho ile öne geçen temsilcimiz 48'de Gazinsky ve 57'de Ari'nin gollerine engel olamayınca sahadan mağlup ayrıldı.
- Spor
- 30.11.2018
- Gazete
Akhisar Rusya’da sonunu getiremedi
Krasnodar deplasmanında Serginho ile öne geçen Akhisar, 2. yarıda yediği 2 golle sahadan yenik ayrıldı.
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