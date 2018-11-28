Pazar gecesi alınan Trabzonspor yenilgisi ve ortaya konan kötü futbolun ardından yönetimdeki kurmaylarıyla bir toplantı gercekleştiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kritik bir karara imza attığı öğrenildi. Başarısız bulunan sportif direktör Comolli ile birlikte Koeman'la da yollar ayrılacak...
YENİ HOCA VE TRANSFER...
Sportif direktörlük koltuğu için şimdilik yeni bir isim düşünülmüyor. Koeman'ın yerine yeni bir teknik direktör bulunup, gerekli mevkilere yapılacak takviyelerle birlikte Fenerbahçe ligin 2. yarısına start verecek.
ASIL BAŞARISIZ OLAN COMOLLİ
Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin "Cocu'yu gönderip Comolli kalmıştı. Oysa takımı kuran, transferleri yapan Comolli'nin kendisi. Asıl başarısız olan da o" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.
TRANSFERLERİ BEĞENİLMEDİ...
Comolli transferleri geç yapmasının yanında kaliteli isimleri takıma katmaması nedeniyle eleştirilmişti. Fransız futbol adamı bunların dışında aldığı yüksek maaş nedeniyle futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.
YENİ HOCA VE TRANSFER...
Sportif direktörlük koltuğu için şimdilik yeni bir isim düşünülmüyor. Koeman'ın yerine yeni bir teknik direktör bulunup, gerekli mevkilere yapılacak takviyelerle birlikte Fenerbahçe ligin 2. yarısına start verecek.
ASIL BAŞARISIZ OLAN COMOLLİ
Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin "Cocu'yu gönderip Comolli kalmıştı. Oysa takımı kuran, transferleri yapan Comolli'nin kendisi. Asıl başarısız olan da o" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.
TRANSFERLERİ BEĞENİLMEDİ...
Comolli transferleri geç yapmasının yanında kaliteli isimleri takıma katmaması nedeniyle eleştirilmişti. Fransız futbol adamı bunların dışında aldığı yüksek maaş nedeniyle futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.
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