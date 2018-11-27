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Yıldırım ibra edilmedi

Yıldırım ibra edilmedi
F.Bahçe'de eski başkan , , Nihat Özbağı, , Ozan Balaban ve 2017 yılı faaliyetlerinden ibra edilmedi. Böylece Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığındaki yönetim ibra edilmeme kararının çıkmasının ardından ibra edilmeyen isimler aleyhine dava açma yetkisine sahip olacak.

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