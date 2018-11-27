F.Bahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 2017 yılı faaliyetlerinden ibra edilmedi. Böylece Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığındaki yönetim ibra edilmeme kararının çıkmasının ardından ibra edilmeyen isimler aleyhine dava açma yetkisine sahip olacak.
- Spor
- 27.11.2018
- Gazete
Yıldırım ibra edilmedi
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