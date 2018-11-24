Martin Skrtel Rangers’a gitmez

Fenerbahçe defansının vazgeçilmezi olan Slovak stoper Martin Skrtel, bir süredir adının geçtiği İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'a kapıları kapadı. Skrtel'in menajeri Karol Csonto, "Finansal olarak Martin'in Rangers'a gitme şansı yok. Steven Gerrard'a büyük bir saygısı var fakat finansal olarak gerçekçi bir transfer olmaz" dedi.