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Rangers’a gitmez

stoperin menajeri Csonto, “Rangers finansal olarak Skrtel’in maliyetini karşılayamaz” dedi.

Martin Skrtel Rangers’a gitmez
Fenerbahçe defansının vazgeçilmezi olan Slovak stoper Martin Skrtel, bir süredir adının geçtiği İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'a kapıları kapadı. Skrtel'in menajeri Karol Csonto, "Finansal olarak Martin'in Rangers'a gitme şansı yok. Steven Gerrard'a büyük bir saygısı var fakat finansal olarak gerçekçi bir transfer olmaz" dedi.

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