Konyaspor'un başına 3. kez teknik adam olarak geçen Aykut Kocaman, dün akşam şehirde coşku ile karşılandı. Taraftarlar Kocaman'ı karşılamak için havalimanına adeta akın ederken, yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Yeşil-Beyazlı taraftarların bağrına bastığı Kocaman bugün resmi sözleşmeye imza atacak.
- Spor
- 19.11.2018
- Gazete
Aykut Kocaman’a muhteşem karşılama
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