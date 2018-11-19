Aykut Kocaman’a muhteşem karşılama

Konyaspor'un başına 3. kez teknik adam olarak geçen Aykut Kocaman, dün akşam şehirde coşku ile karşılandı. Taraftarlar Kocaman'ı karşılamak için havalimanına adeta akın ederken, yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Yeşil-Beyazlı taraftarların bağrına bastığı Kocaman bugün resmi sözleşmeye imza atacak.