Valbuena, Koeman’la hayata döndü

11'DE

Ligi'ndekigalibiyetiyle büyük moral bulan'de herkesin dilindevar. Fransız yıldız,'la birlikte küllerinden doğdu.'ın kulübeye mahkum ettiği,'nun da 7 maçta sadece 285 dakika forma verdiğiyönetimindeki iki karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı.veönünde2 gol ve 2 asistlikperformans sergileyenfutbolcu,takımın saha içi lideride oldu. Valbuenaiddia edilenin aksine fizikiolarak da oldukçaiyi durumda gözüktü.çıkan bu tablonun ardındantaraftarlar,'sız geçen maçlara yanıyor. Sarı- Lacivertli taraftarlar,futbolcu için sosyal medyada "Takımın 'Koeman'danı oldu" yorumunu yaptı.'nınönündeki süper performansınada kayıtsız kalamadı... Haftanın 4 yıldız adayı arasında gösterilenfutbolcu ayrıca en iyi 11'de de kendisine yer bulmayı başardı. Anderlecht önünde önce'yi öne geçiren, ardından da'e müthiş bir asist yapaniçin "Kalitesini herkese gösterdi" ifadesi kullanıldı.