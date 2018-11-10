Valbuena, Koeman’la hayata döndü

Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht galibiyetiyle büyük moral bulan Fenerbahçe'de herkesin dilinde Mathieu Valbuena var. Fransız yıldız, Erwin Koeman'la birlikte küllerinden doğdu.
İKİ MAÇTA DA 11'DE OYNADI
Aykut Kocaman'ın kulübeye mahkum ettiği, Phillip Cocu'nun da 7 maçta sadece 285 dakika forma verdiği Valbuena, Koeman yönetimindeki iki karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı.
FİZİK OLARAK DA İYİ DURUMDA
Galatasaray ve Anderlecht önünde 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki futbolcu, takımın saha içi lideri de oldu. Valbuena iddia edilenin aksine fiziki olarak da oldukça iyi durumda gözüktü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE
Ortaya çıkan bu tablonun ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Valbuena'sız geçen maçlara yanıyor. Sarı- Lacivertli taraftarlar, Fransız futbolcu için sosyal medyada "Takımın 'Koeman'danı oldu" yorumunu yaptı.
HAFTANIN 11'iNE SEÇİLDİ
Mathıeu Valbuena'nın Anderlecht önündeki süper performansına UEFA da kayıtsız kalamadı... Haftanın 4 yıldız adayı arasında gösterilen Fransız futbolcu ayrıca en iyi 11'de de kendisine yer bulmayı başardı. Anderlecht önünde önce Fenerbahçe'yi öne geçiren, ardından da Michael Frey'e müthiş bir asist yapan Valbuena için "Kalitesini herkese gösterdi" ifadesi kullanıldı.
İKİ MAÇTA DA 11'DE OYNADI
Aykut Kocaman'ın kulübeye mahkum ettiği, Phillip Cocu'nun da 7 maçta sadece 285 dakika forma verdiği Valbuena, Koeman yönetimindeki iki karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı.
FİZİK OLARAK DA İYİ DURUMDA
Galatasaray ve Anderlecht önünde 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki futbolcu, takımın saha içi lideri de oldu. Valbuena iddia edilenin aksine fiziki olarak da oldukça iyi durumda gözüktü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE
Ortaya çıkan bu tablonun ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Valbuena'sız geçen maçlara yanıyor. Sarı- Lacivertli taraftarlar, Fransız futbolcu için sosyal medyada "Takımın 'Koeman'danı oldu" yorumunu yaptı.
HAFTANIN 11'iNE SEÇİLDİ
Mathıeu Valbuena'nın Anderlecht önündeki süper performansına UEFA da kayıtsız kalamadı... Haftanın 4 yıldız adayı arasında gösterilen Fransız futbolcu ayrıca en iyi 11'de de kendisine yer bulmayı başardı. Anderlecht önünde önce Fenerbahçe'yi öne geçiren, ardından da Michael Frey'e müthiş bir asist yapan Valbuena için "Kalitesini herkese gösterdi" ifadesi kullanıldı.
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