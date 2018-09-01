Süper Lig’de cumartesi ateşi

SPOR Toto Süper Lig'de bugün müthiş bir heyecan yaşanacak... Saat 19.15'te Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek. Saat 21.45'te ise haftanın maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağılayacak. Bugün ayrıca 19.15'te Akhisarspor- Sivasspor, 21.45'te ise Alanyaspor- Göztepe karşılaşmaları oynanacak.