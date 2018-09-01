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’de cumartesi ateşi

Ligde bugün Trabzon-G.Saray ve F.Bahçe-Kayseri maçları var

Süper Lig’de cumartesi ateşi
SPOR Toto Süper Lig'de bugün müthiş bir heyecan yaşanacak... Saat 19.15'te Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek. Saat 21.45'te ise haftanın maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağılayacak. Bugün ayrıca 19.15'te Akhisarspor- Sivasspor, 21.45'te ise Alanyaspor- Göztepe karşılaşmaları oynanacak.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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