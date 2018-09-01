SPOR Toto Süper Lig'de bugün müthiş bir heyecan yaşanacak... Saat 19.15'te Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek. Saat 21.45'te ise haftanın maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağılayacak. Bugün ayrıca 19.15'te Akhisarspor- Sivasspor, 21.45'te ise Alanyaspor- Göztepe karşılaşmaları oynanacak.
Süper Lig’de cumartesi ateşi
Ligde bugün Trabzon-G.Saray ve F.Bahçe-Kayseri maçları var
Etiketler: süper lig , Göztepe , Sivasspor , Kayserispor , Galatasaray , Trabzonspor , Fenerbahçe , Alanyaspor
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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