Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi adına yapılan çalışmalar kapsamında dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, il gençlik hizmetleri ve spor il müdürleriyle video konferans sistemiyle Spor Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. İl/ilçe spor güvenlik kurulları tarafından görevlendirilecek özel güvenlik personelinin 1/3'ünü geçmeyecek sayıda genel kolluk görevlisi görevlendirilmesi, özel güvenliklere spor güvenliği eğitimlerinin verilmesine devam edilmesi gibi konular ele alındı. Toplantıda medyadan destek alınması de masaya yatırıldı.
Sporda güvenlik zirvesi
İçişleri Bakanı Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından dün “Spor Güvenliği” toplantısı gerçekleştirildi
Etiketler: Spor Bakanı , özel güvenlik , Spor güvenlik
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.