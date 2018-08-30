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Sporda güvenlik zirvesi

İçişleri Bakanı Soylu ile Gençlik ve Kasapoğlu tarafından dün “Spor Güvenliği” toplantısı gerçekleştirildi

Sporda güvenlik zirvesi
Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi adına yapılan çalışmalar kapsamında dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Mehmet Kasapoğlu tarafından valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, il gençlik hizmetleri ve spor il müdürleriyle video konferans sistemiyle Spor Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. İl/ilçe kurulları tarafından görevlendirilecek personelinin 1/3'ünü geçmeyecek sayıda genel kolluk görevlisi görevlendirilmesi, özel güvenliklere spor güvenliği eğitimlerinin verilmesine devam edilmesi gibi konular ele alındı. Toplantıda medyadan destek alınması de masaya yatırıldı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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