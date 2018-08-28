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Fener taraftarından Slimani'ye tam destek

İslam Slimani Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünü kazandı. de “Her yere yetişiyor. veren olsa golünü atar” denildi

Fener taraftarından Slimaniye tam destek
Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye kiralanan Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk 2 maçında golle tanışamasa da Sarı-Lacivertli taraftarlar de kendisine tam puan verdi. Slimani için büyük oranda olumlu yorumlar yapıldı. Bu yorumlarda "Çok iyi niyetli. Yüreğiyle oynuyor, Her yere yetişiyor. Topu saklayabiliyor. Pası veren olsa golünü atar. Gol atamamasının sebebi kendisi değil" ifadelerine yer verildi. Ancak bazı futbolcular ise eleştirilerden kurtulamadı.
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