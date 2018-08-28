Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye kiralanan Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk 2 maçında golle tanışamasa da Sarı-Lacivertli taraftarlar sanal alemde kendisine tam puan verdi. Slimani için büyük oranda olumlu yorumlar yapıldı. Bu yorumlarda "Çok iyi niyetli. Yüreğiyle oynuyor, Her yere yetişiyor. Topu saklayabiliyor. Pası veren olsa golünü atar. Gol atamamasının sebebi kendisi değil" ifadelerine yer verildi. Ancak bazı futbolcular ise eleştirilerden kurtulamadı.
Fener taraftarından Slimani'ye tam destek
İslam Slimani Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünü kazandı. Sanal alemde “Her yere yetişiyor. Pası veren olsa golünü atar” denildi
Etiketler: Islam Slimani , sanal alem , Fenerbahçe , Pası
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.