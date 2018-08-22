Djilobodji gemileri yaktı

Trabzonspor transfer gündeminde yer alan Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji, sözleşmesiyle ilgili sorunları çözmek için devreye girdi. Savunma oyuncusu bordomavili kulübün yüksek bonservis bedeli ödemek istememesi üzerine kulübüyle iletişime geçti. Djilobodji, kulübüne indirim yaptırmak için devreye girdi.



Sorun çözülürse imza atılacak

Bordo-Mavili yönetimin 29 yaşındaki oyuncunun kendisiyle anlaştığı ancak kulübüyle sorunları henüz çözemediği ifade edildi. Ancak yönetimin girişimlerinin sürdüğü de gelen haberler arasında...



ÖNCELİK PAPY DJİLOBODJİ'DE

Bu arada Djilobodji'nin olmama ihtimali durumunda Trabzonspor'un bu bölge için iki yabancı oyuncuyla daha temas halinde olduğu öğrenildi. Fakat önceliğin Djilobodji'de olduğu da ifade edildi.