Emre Akbaba göz kamaştırdı

Cimbom'un yeni transferi Emre Akbaba, Sarı-Krımızılı formayla ilk maçına çıktı. 30 dakika sahada kalmasına rağmen 3 ikili mücadele kazanıp 2 top çalarken; 3 şut denemesi yaptı. 2 kilit pas ile hücumda oldukça etkili bir görüntü çizdi.
ÇOK MUTLUYUM
Maçtan sonra konuşan Emre Akbaba, "Çocukluk hayalim gerçek oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Daha da iyi duruma geleceğim" diye konuştu.
EMRE'Yİ AŞKINA KAVUŞTURDUM
G.Saray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba ile ilgili olarak, "Emre Akbaba için 48 saat telefon şarja bağlı geçirdim. Galatasaray formasını giymek istiyordu. Aşık olduğu renklere kavuşturdum onu" dedi. Albayrak ayrıca "Emre bize ileride çok fayda sağlayacak. Kendisinden çok umutluyuz" ifadelerini kullandı.
ÇOK MUTLUYUM
Maçtan sonra konuşan Emre Akbaba, "Çocukluk hayalim gerçek oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Daha da iyi duruma geleceğim" diye konuştu.
EMRE'Yİ AŞKINA KAVUŞTURDUM
G.Saray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba ile ilgili olarak, "Emre Akbaba için 48 saat telefon şarja bağlı geçirdim. Galatasaray formasını giymek istiyordu. Aşık olduğu renklere kavuşturdum onu" dedi. Albayrak ayrıca "Emre bize ileride çok fayda sağlayacak. Kendisinden çok umutluyuz" ifadelerini kullandı.
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