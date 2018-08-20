Sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Denizlispor'da 82. dakikada sol kanatta top ile buluşan Burak Çalık, ceza sahasına girip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla A.Demir ilk yenilgisini, Denzili de ilk galibiyetini aldı.
Adana Demir’e Denizli darbesi
Yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor, sahansıda Denizli’ye Burak Çalık’ın 82. dakikada attığı golle boyun eğdi. Mavi Şimşekler böylelikle 2. haftada ilk yenilgisini aldı
Etiketler: adana demirspor , Spor toto , BURAK ÇALIK , Adana , transfer
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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