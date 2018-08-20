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Demir’e Denizli darbesi

Yaptığı flaş lerle dikkat çeken , sahansıda Denizli’ye ’ın 82. dakikada attığı golle boyun eğdi. Mavi Şimşekler böylelikle 2. haftada ilk yenilgisini aldı

Adana Demir’e Denizli darbesi
Sezon öncesi yaptığı flaş lerle dikkat çeken Adana Demirspor, 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Denizlispor'da 82. dakikada sol kanatta top ile buluşan , ceza sahasına girip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla A.Demir ilk yenilgisini, Denzili de ilk galibiyetini aldı.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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